В Днепре умер 27-летний онкохирург
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook страничке Днепропетровского онкологического диспансера.
Воловецкий Антон Андреевич запомнился коллегам как опытный и порядочный специалист.
"Коллектив Днепровского областного онкологического диспансера выражает глубокое соболезнование родным и близким. Мы все потеряли опытного и квалифицированного специалиста, интеллигентного и отзывчивого человека, жизненный путь которого является образцом человеческого достоинства и порядочности. Он до последних дней был верен своему призванию – спасению жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.
Украинцы в комментариях разделили горе коллег и родных Андрея.
Взрослая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта восхитила преображением, фото красотки: «Невероятные…»
"Родители до последнего верили, что дочь жива": тело исчезнувшей девушки нашли под Харьковом, фото
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
"Света и память! Царство Небесное. Немыслимо, когда теряем таких молодых и лучших. Глубокие соболезнования!", "Страшно... Больно... Немыслимо, когда уходят дети. Светлая память и соболезнования родным", "Сочувствую семье и родным! Царство небесное и вечная память. Нет большего горя, чем хоронить детей!", - писали неравнодушные украинцы.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.