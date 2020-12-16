Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свій шостий розмір у білій маєчці
Відома красуня вражає своїми досконалостями в різному одязі, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила показатися в одній білизні.
Олена одягла маленьку майку, з якої пробивалися найінтимніші деталі. Зірка обтягнула свій шостий розмір білосніжною тканиною без сорому і навіть з гордістю.
Модель задерла маєчку, посвітивши тонкою талією і пружним животом.
Також модель одягла маленькі трусики, що натягнулися трохи вище стегон. Красуня трохи відставила стегно в бік, завороживши своїм вигином.
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Стрункі ніжки також притягували погляд не менше іншого.
Модель розпустила волосся, а на її обличчі не було макіяжу.
Варто відзначити, що українська знаменитість позувала на балконі і позаду неї відкривалися чудові краєвиди. Тільки дивуєшся, і як їй не холодно.
Кадри не зібрали багато лайків та коментарів у відкритому доступі, адже були оприлюднені в сторіс.
Раніше ми писали, що Олена Омович зробила кілька пластичних операцій і тепер з гордістю демонструє форми.
Зірка на одному з фото повністю роздяглася і блиснула оголеними частинами тіла. Модель позувала на балконі, виставивши всю красу в бік вулиці.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович кардинально змінила імідж. Вона наростила собі волосся і зробила довгу косу як у Лари Крофт. Виглядала модель вражаюче, але багатьом шанувальникам її новий образ не сподобався.
"Гаряче чи ні?",- підписала відео модель.
Користувачі мережі написали все, що думають.
Нагадаємо, що Олена Омович ледве-ледве прикрила величезні принади тонкими смужками тканини: "Бог існує!".
Як повідомляла Politeka, Олена Омович впихнула свої принади в короткий топ і похвалилася новою зачіскою: "Приголомшлива Бейб".
Також Politeka писала, що Олена Омович спеціально вип'ятила свої "персики" в тонкій маєчці: "Ух, які...".