Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свій шостий розмір у білій маєчці

Відома красуня вражає своїми досконалостями в різному одязі, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила показатися в одній білизні.

Олена одягла маленьку майку, з якої пробивалися найінтимніші деталі. Зірка обтягнула свій шостий розмір білосніжною тканиною без сорому і навіть з гордістю.

Модель задерла маєчку, посвітивши тонкою талією і пружним животом.

Також модель одягла маленькі трусики, що натягнулися трохи вище стегон. Красуня трохи відставила стегно в бік, завороживши своїм вигином.

Стрункі ніжки також притягували погляд не менше іншого.

Модель розпустила волосся, а на її обличчі не було макіяжу.

Варто відзначити, що українська знаменитість позувала на балконі і позаду неї відкривалися чудові краєвиди. Тільки дивуєшся, і як їй не холодно.

Кадри не зібрали багато лайків та коментарів у відкритому доступі, адже були оприлюднені в сторіс.

Раніше ми писали, що Олена Омович зробила кілька пластичних операцій і тепер з гордістю демонструє форми.

Зірка на одному з фото повністю роздяглася і блиснула оголеними частинами тіла. Модель позувала на балконі, виставивши всю красу в бік вулиці.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович кардинально змінила імідж. Вона наростила собі волосся і зробила довгу косу як у Лари Крофт. Виглядала модель вражаюче, але багатьом шанувальникам її новий образ не сподобався.

"Гаряче чи ні?",- підписала відео модель.

Користувачі мережі написали все, що думають.

Нагадаємо, що Олена Омович ледве-ледве прикрила величезні принади тонкими смужками тканини: "Бог існує!".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович впихнула свої принади в короткий топ і похвалилася новою зачіскою: "Приголомшлива Бейб".

Також Politeka писала, що Олена Омович спеціально вип'ятила свої "персики" в тонкій маєчці: "Ух, які...".