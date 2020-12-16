Українці продовжують масово скаржитися на огидний сервіс Нової Пошти

Про новий кричущий випадок на порталі Otzyvua розповіла незадоволена клієнтка.

Дівчині прийшло повідомлення про те, що її посилка чекає у відділенні Нової Пошти о 12:00 за певною адресою.

Вона прибула о 13:00, але оператор Нової Пошти заявила, що посилка прибуде з другою машиною після 17: 00. Більш того, клієнтка нібито зможе отримати посилку тільки на наступний день.

"Я пояснила, що там документи і мені вони потрібні терміново, що я з іншої області приїхала. На що мені оператор відповіла "нічим не можу допомогти". Ви і не намагалися навіть. З дванадцяти до чотирьох я чекала під поштою, в машині. Приблизно о четвертій годині знову зайшла запитати і той же пішов відповідь", - дивується клієнтка.

Оператор Нової Пошти пішла їй на поступки лише після того, як дізналася, що у клієнтки сьогодні день Народження і вона витратила багато часу, щоб приїхати в це відділення з іншої області.

"Ну от скажіть, як же це Нова пошта? На мою все по старому. Як ви починали було дійсно все нове-звернення операторів, доставка вчасно, доступні тарифи, а зараз не така вже й нова.Відсилаючи посилку я попросила вказати "не перевертати" на що мені відповіли "я напишу", тільки це марно. Це було вже інше відділення. Згадався мультфільм з Простоквашино "вам прийшла посилка, тільки я вам її не віддам", - резюмувала жінка у своїй скарзі на порталі Otzyvua.

Офіційної реакції від представника Нової Пошти поки не надходило.

Нагадавши, Операторів "Нової Пошти" запідозрили в новій схемі з посилками і доставкою

Як повідомляла Politeka, Посилки з "Нової Пошти" зникають, вмісту не дорахуватися

Також Politeka писала, що Нова пошта вляпалася в скандал, українці скаржаться на "нахабство" з посилками