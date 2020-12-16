Украинцы продолжают массово жаловаться на отвратительный сервис Новой почты

О новом вопиющем случае на портале Otzyvua рассказала недовольная клиентка.

Девушке пришло сообщение о том, что ее посылка дожидается в отделении Новой почты в 12:00 по определенному адресу.

Она прибыла в 13:00, но оператор Новой почты заявила, что посылка прибудет со второй машиной после 17:00. Более того, клиентка якобы сможет получить посылку только на следующий день.

"Я объяснила,что там документы и мне они нужны срочно,что я из другой области приехала. На что мне оператор ответила "ничем не могу помочь". Вы и не пытались даже. С двенадцати до четырех я ждала под почтой,в машине. Примерно в четвертом часе опять зашла спросить и тот же последовал ответ", - недоумевает клиентка.

Оператор Новой почты пошла ей на уступки лишь после того, как узнала, что у клиентки сегодня день рождения и она потратила много времени, чтобы приехать в это отделение из другой области.

"Ну вот скажите,как же это Новая почта? По моему все по старому. Как вы начинали было действительно все новое-обращение операторов,доставка вовремя, доступные тарифы,а сейчас не такая уж и Новая.Отсылая посылку я попросила указать "не переворачивать", на что мне ответили, "я напишу", только это бесполезно. Это было уже другое отделение. Вспомнился мультфильм Из Простоквашино "Вам пришла посылка, только я вам ее не отдам", - резюмировала женщина в своей жалобе на портале Otzyvua.

Официальной реакции от представителя Новой почты пока не поступало.

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