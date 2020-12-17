Актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолес знайшла, чим себе зайняти в компанії інших дівчат

Як повідомляє Politeka.net, дівчина розмістила в соцмережі "Instagram" серію сторіз, знятих під час підготовки до виступу"жіночого кварталу". Красуня одягла розкішне біле плаття з довгим розрізом і сміливим декольте, в роликах видно, що під ним немає бюстгальтера. Образ довершило перлове намисто і чорні туфельки.

В одному з роликів Лера Товстолес підійшла до дзеркала і за допомогою закадрового голосу вимовила: "Чорт забирай, і як ти накажеш це все розуміти? Ти чому знову така обожнювана?". Пізніше вона вирішила потанцювати з вірою Кекелією і Олександрою Машлятіною, дівчата в розкішних сукнях спробували повторити трендовий танець з соціальних мереж.

Судячи з опису, вийшло у них не дуже: "Ти не в тренді, просто з цим змирися". На іншому ролику Сашу замінила Еліна Мбані, в новому складі Трійця станцювала під новорічну пісню "Jingle bells".

Раніше Валерія Товстолес показала відверті вбрання, в яких зважилася вийти на сцену в новому концерті. Один з нарядів привертає увагу виріз чи не до самої талії, чорний костюм лише підкреслив і без того чарівну фігурку гумористки. Більш скромний образ в пікантному міні показав ноги Товстолес, тоді як кумедний стиль «божевільної вагітної» вийшов вельми натуральним.

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