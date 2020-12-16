Кабінет Міністрів затвердив нові правила надання швидкої медичної допомоги

Як пише Politeka.net, відтепер виклики розподілятимуть на чотири категорії за терміновістю. Таку постанову уряд прийняв під час засідання 16 грудня.

Тепер виклики діляться на критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні, в залежності від типу встановлюють пріоритет виїзду медичної бригади. У Кабміні вважають, що нововведення допоможуть організувати роботу "швидкої допомоги" і скоротити час реагування в найнебезпечніших випадках, знизити смертність.

Критичними вважаються звернення:

коли у пацієнта нестабільне дихання або його немає зовсім;

сильна кровотеча або значна втрата крові;

важкі травми і отруєння;

ускладнення через гострих або хронічних захворювань;

Стоти зазначити, що в таких випадках медики зобов'язані відреагувати протягом 10 хвилин після дзвінка диспетчеру.

До екстрених відносять виклики, коли спостерігаються:

розлад дихання

гострі і хронічні недуги

втрата свідомості

кровотеча

сіптоми гострого коронарного синдрому або інсульту мозку

серйозні травми

Неекстреними визнають випадки, коли людині не потрібна термінова допомога і зволікання не загрожує погіршенням здоров'я, в таких умовах українцям доведеться почекати, поки медики розберуться з більш серйозними подіями. Непрофільні звернення і зовсім дозволяють медикам проконсультувати пацієнтів віддалено.

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