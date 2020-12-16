Кабинет министров утвердил новые правила оказания скорой медицинской помощи

Как пишет Politeka.net, отныне вызовы будут распределять на четыре категории по срочности. Такое постановление правительство приняло во время заседания 16 декабря.

Теперь вызовы делятся на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные, в зависимости от типа устанавливают приоритет выезда медицинской бригады. В Кабмине считают, что нововведения помогут организовать работу "скорой помощи" и сократить время реагирования в самых опасных случаях, снизить смертность.

Критическими считаются обращения:

когда у пациента нестабильное дыхание или его нет вовсе;

сильное кровотечение или значительная потеря крови;

тяжелые травмы и отравления;

осложнения из-за острых или хронических заболеваний;

Стоти отметить, что в таких случаях медики обязаны отреагировать в течение 10 минут после звонка диспетчеру.

К экстренным относят вызовы, когда наблюдаются:

расстройство дыхания

острые и хронические недуги

потеря сознания

кровотечение

сиптомы острого коронарного синдрома или инсульта мозга

серьезные травмы

Неэкстренными признают случаи, когда человеку не требуется срочная помощь и промедление не грозит ухудшением здоровья, в таких условиях украинцам придется подождать, пока медики разберутся с более серьезными происшествиями. Непрофильные обращения и вовсе позволяют медикам проконсультировать пациентов удаленно.

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