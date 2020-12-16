Українська співачка Наталія Могилевська підкорила новим різнобарвним образом для вечірки

Як повідомляє Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в незвичайному вигляді, який знадобився їй для кліпу на пісню "Натусик, залітай на шампусик". Вона вбралася в "пухнасту" куртку, пофарбовану в усі кольори веселки, хоч і не по порядку, під нею можна помітити екстремально коротке біле плаття. Голову Наташі прикрасила діадема з її ім'ям на латиниці.

У такому образі Могилевська розсілася прямо на підлозі і посвітила своїми голими ногами, ледь не показавши зайве. Співачка рукою торкнулася оголеної щиколотки і подарувала шанувальникам посмішку.

"Знайомтеся, це - Натусик!😎 До прем'єри кліпу залишилося 2 дні", - попередила Наталя в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися розкутим виглядом зірки:

"Я Вас обожнюю!!! ❤ ️ ❤️❤️ Будь-яка прем'єра - це хіт!!!!!"; "Така красуня😍 😍"; "натусик, а на якому каналі tvпрем'єра🙂".

Раніше Наталія Могилевська розбурхала сміливим вбранням на врученні премії"Музична платформа". Вона прийшла на церемонію в піджаку, який сильно обтягнув її пишний бюст і привернув до нього увагу величезною зоною декольте. Поверх виконавиця накинула довге пальто леопардового забарвлення, а в руки взяла тростину, прикрашену такою ж тканиною.

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

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