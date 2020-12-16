Украинская певица Наталья Могилевская покорила новым разноцветным образом для вечеринки

Как сообщает Politeka.net, артистка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в необычном виде, который понадобился ей для клипа на песню "Натусик, залетай на шампусик". Она нарядилась в "пушистую" куртку, выкрашенную во все цвета радуги, хоть и не по порядку, под ней можно заметить экстремально короткое белое платье. Голову Наташи украсила диадема с ее именем на латинице.

В таком образе Могилевская расселась прямо на полу и посветила своими голыми ногами, едва не показав лишнее. Певица рукой коснулась обнаженной щиколотки и подарила поклонникам улыбку.

"Знакомьтесь, это - Натусик!😎 До премьеры клипа осталось 2 дня", - предупредила Наталья в описании.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились раскованным видом звезды:

"Я Вас Обожаю!!! ❤️❤️❤️Любая премьера - это Хит!!!!!"; "Такая красавица 😍😍"; "Натусик, а на каком канале TVпремьера🙂".

Ранее Наталья Могилевская взбудоражило смелым нарядом на вручении премии "Музыкальная платформа". Она пришла на церемонию в пиджаке, который сильно обтянул ее пышный бюст и привлек к нему внимание огромной зоной декольте. Поверх исполнительница накинула длинное пальто леопардовой расцветки, а в руки взяла трость, украшенную такой же тканью.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

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