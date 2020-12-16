Популярна українська співачка Оля Полякова засмущала шанувальників, влаштувавши пікантне тренування в міні-сукні
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.
"Фізкульт-привіт!"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Полякова в міні-сукні для концерту спокусливо тренується в спортзалі, демонструючи достоїнства фігури в різних позах. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.
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"Я аж забув, як дихати", "найкрутіша", "вся з кришталевого золота", "господи», «не царське це справа, гирі тягати», «зірка", " шикарно! Розкіш«,» на фізкультуру, як на свято«, " напевно, наліво зібралася. А, Оля?",- пишуть вони.
Як ми писали до цього, українська співачка Оля Полякова ефектно покрутилася на сцені у відкритому костюмі з вирізами.
Артистка прославилася не тільки завдяки незвичайним концертам, але ще і скандальним витівкам – зйомках в пікантних сценах у фільмах, різким висловлюванням і виступам попри карантин. Шанувальники ж активно підтримують співачку, тому її майбутній зимовий концерт чекають з нетерпінням.
Нещодавно артистка оголосила, що вже скоро фанати зможуть побачити її довгоочікувані виступи, до яких вона посилено готується.
Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.
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