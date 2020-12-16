Популярная украинская певица Оля Полякова засмущала поклонников, устроив пикантную тренировку в мини-платье
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.
«Физкульт-привет!» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Полякова в мини-платье для концерта соблазнительно тренируется в спортзале, демонстрируя достоинства фигуры в разных позах. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
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«Я аж забыл, как дышать», «самая крутая», «вся из хрустального золота», «господи», «не царское это дело, гири тягать», «звезда», «шикарно! Роскошь», «на физкультуру, как на праздник», «Наверно, налево собралась. А, Оля?», - пишут они.
Как мы писали до этого, украинская певица Оля Полякова эффектно покрутилась на сцене в открытом костюме с вырезами.
Артистка прославилась не только благодаря необычным концертам, но еще и скандальным выходкам – съемках в пикантных сценах в фильмах, резким высказываниям и выступлениям несмотря на карантин. Поклонники же активно поддерживают певицу, потому ее будущий зимний концерт ждут с нетерпением.
Недавно артистка объявила, что уже скоро фанаты смогут увидеть ее долгожданные выступления, к которым она усиленно готовится.
Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.
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