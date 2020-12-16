Популярная украинская певица Оля Полякова засмущала поклонников, устроив пикантную тренировку в мини-платье

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

«Физкульт-привет!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Полякова в мини-платье для концерта соблазнительно тренируется в спортзале, демонстрируя достоинства фигуры в разных позах. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Я аж забыл, как дышать», «самая крутая», «вся из хрустального золота», «господи», «не царское это дело, гири тягать», «звезда», «шикарно! Роскошь», «на физкультуру, как на праздник», «Наверно, налево собралась. А, Оля?», - пишут они.

Как мы писали до этого, украинская певица Оля Полякова эффектно покрутилась на сцене в открытом костюме с вырезами.

Артистка прославилась не только благодаря необычным концертам, но еще и скандальным выходкам – съемках в пикантных сценах в фильмах, резким высказываниям и выступлениям несмотря на карантин. Поклонники же активно поддерживают певицу, потому ее будущий зимний концерт ждут с нетерпением.

Недавно артистка объявила, что уже скоро фанаты смогут увидеть ее долгожданные выступления, к которым она усиленно готовится.

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.

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