Скандальний російський стриптизер Сергій Глушко, відомий під своїм сценічним ім'ям Тарзан, показав, як працює над своїм тілом

Як повідомляє Politeka.net артист, чия дружина Наташа Корольова нещодавно повернулася з Африки, поділився новим постом у своєму Instagram.

Так, Тарзан сфотографував себе в спортзалі. Танцюрист недбало сперся на один зі снарядів і зробив знімок в дзеркалі на свій телефон. Для походу в зал Тарзан вибрав зручний спортивний костюм: артист явно налаштований дуже серйозно.

При цьому, на фото виявилося не видно однієї з фірмових рис Тарзана: його довгого світлого волосся. Судячи з усього, для занять артист зібрав їх у хвіст. Варто визнати, що так він виглядає вельми незвично.

"Фізкульт привіт всім!",- підписав фото Глушко.

Його передплатники тут же почали коментувати новий пост знаменитості.

"Де ж твої локони кольору пшениці? Сильні руки, великі вії?"Не впізнаємо колишнього Глушка!", "Сергій, молодець великий ви. З Повагою!", "Тарзан шоу у Вас класне) ходили сто років тому, шикарний танцюрист! Спасибі за те що є згадати)", - пишуть люди.

Нагадавши, Тарзан вилив душу після втечі Наташі Корольової і скандалу зі зрадами: «адже я любові не зраджував...».

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