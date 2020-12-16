Скандальный российский стриптизер Сергей Глушко, известный под своим сценическим именем Тарзан, показал, как работает над своим телом

Как сообщает Politeka.net артист, чья жена Наташа Королева недавно вернулась из Африки, поделился новым постом в своем Инстаграм.

Так, Тарзан сфотографировал себя в спортзале. Танцор небрежно облокотился на один из снарядов и сделал снимок в зеркале на свой телефон. Для похода в зал Тарзан выбрал удобный спортивный костюм: артист явно настроен очень серьезно.

При этом, на фото оказалось не видно одной из фирменных черт Тарзана: его длинных светлых волос. Судя по всему, для занятий артист собрал их в хвост. Стоит признать, что так он выглядит весьма непривычно.

«Физкультпривет всем!», - подписал фото Глушко.

Его подписчики тут же принялись комментировать новый пост знаменитости.

«Где ж твои локоны цвета пшеницы? Сильные руки, большие ресницы?» Не узнаем прежнего Глушко!», «Сергей, молодец большой вы. С Уважением!», «Тарзан шоу у Вас классное) ходили сто лет назад, шикарный танцор! Спасибо за, то что есть вспомнить)», - пишут люди.

Напомним, Тарзан излил душу после бегства Наташи Королевой и скандала с изменами: «Ведь я любви не предавал...».

Как сообщала Politeka, изменивший Королевой Тарзан теперь развлекается сам с собой, неожиданное видео: "Как-то неадекватно...".

Также Politeka писала, что Тарзан со слизью на лице огорошил кадрами, пока Наташа Королева развлекается с аборигенами: странное зрелище.