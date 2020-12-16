Корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, підкорила мережу млосним поглядом

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

«На місії з баченням", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку модель позує з томним поглядом, застигнувши перед камерою. Це стало причиною "дикої" реакції з боку її шанувальників.

"Магічна королева», «бездоганний вигляд", " ідеальне обличчя. А цей погляд-просто космос«,» Божественна красуня«,» дуже круто вийшло«,» твої очі – це щось", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, продемонструвала спокусливі вигини.

Відома красуня, яка є не тільки моделлю, але і діджеєм, блиснула ідеальними вигинами. Модель в самих розкутих нарядах і позах показує місця, якими можна пишатися.

Так, Кім Лі опублікувала в сторіс фото в боді. Модель одягла наряд, обтягнув її пишні груди й тонку талію.

Вирізи в районі сідниць оголили пружні місця. Модель блиснув ідеальним "горішком" злегка вигнувшись, лежачи на животі. Красуня виставила апетитні форми, обтягнуті колготками-вона просто сама розкутість.

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