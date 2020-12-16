Корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, покорила сеть томным взглядом

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«На миссии с виденьем», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке модель позирует с томным взглядом, застыв перед камерой. Это стало причиной «дикой» реакции со стороны ее поклонников.

«Магическая королева», «безупречный вид», «идеальное лицо. А этот взгляд – просто космос», «божественная красотка», «очень круто получилось», «твои глаза – это нечто», - пишут они.

Как сообщалось до этого, корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, продемонстрировала соблазнительніе изгибы.

Известная красотка, которая является не только моделью, но и диджеем, блеснула идеальными изгибами. Модель в самых раскрепощенных нарядах и позах показывает места, которыми можно гордиться.

Так, Ким Ли опубликовала в сторис фото в боди. Модель надела наряд, обтянувший ее пышную грудь и тонкую талию.

Вырезы в районе ягодиц оголили упругие места. Модель блеснул идеальным "орешком" слегка выгнувшись, лежа на животе. Красотка выставила аппетитные формы, обтянутые колготками - она просто сама раскрепощенность.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц