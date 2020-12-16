Корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, покорила сеть томным взглядом
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.
«На миссии с виденьем», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке модель позирует с томным взглядом, застыв перед камерой. Это стало причиной «дикой» реакции со стороны ее поклонников.
«Магическая королева», «безупречный вид», «идеальное лицо. А этот взгляд – просто космос», «божественная красотка», «очень круто получилось», «твои глаза – это нечто», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, продемонстрировала соблазнительніе изгибы.
Известная красотка, которая является не только моделью, но и диджеем, блеснула идеальными изгибами. Модель в самых раскрепощенных нарядах и позах показывает места, которыми можно гордиться.
Так, Ким Ли опубликовала в сторис фото в боди. Модель надела наряд, обтянувший ее пышную грудь и тонкую талию.
Вырезы в районе ягодиц оголили упругие места. Модель блеснул идеальным "орешком" слегка выгнувшись, лежа на животе. Красотка выставила аппетитные формы, обтянутые колготками - она просто сама раскрепощенность.
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