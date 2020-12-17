Верховна Рада готується внести зміни до Податкового кодексу

Чого чекати українцям після цих змін, і чи зростуть податки, розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики парламенту Данило Гетманцев, передає «Сьогодні».

"Ми будемо обов'язково боротися з "тінню" у всіх її проявах, у всіх сферах, і на це будуть спрямовані наші нові законодавчі ініціативи", - так в Раді коротко охарактеризували прийдешні зміни.

Нові податки вводити не планують, запевняє нардеп. За його словами, будуть тільки внесені корективи у вже наявні.

"Візьмемо, наприклад, так званий податок на Гугл. Його розпіарили як новий, але це не новий податок. Ми просто коригуємо існуючу систему справляння ПДВ, щоб змусити транснаціональні корпорації платити податки в Україні. Зараз за рекламу в Інтернеті податки чомусь не беруться. А за борд на вулиці-беруться", - зазначив нардеп.

Очікуються зміни у сфері оподаткування сільського господарства. Вивести його з тіні покликаний податок на поставлений дохід, який вже очікував прийняття в Раді.

"Це теж не новий податок, це одна з форм оподаткування сільського господарства", - зазначив Гетманцев.

Також серед підготовлюваних нововведень-нові пенсійні ставки за принципом 1% платить співробітник-2% роботодавець, 2% платить співробітник – 4% роботодавець і т.д. «але це, знову-таки, поки обговорюється, немає ніякого рішення», - уточнив парламентарій.

Крім того, в Раді розроблений законопроект, який передбачає об'єднання єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб і військового збору в єдиний платіж.

"При цьому ми б зменшили ефективну ставку оподаткування фонду оплати праці. Зараз ефективна ставка становить 34%. Ми запропонували б вийти на 30% зі зниженням її щороку на 1% – до 25%», - говорить нардеп.

Одночасно передбачається значно розширити податкові відрахування і цим стимулювати громадян подавати податкові декларації.

Податкове вирахування-це зменшення оподатковуваного доходу.

«Ми пропонуємо ввести податкове вирахування, наприклад, для туристичних поїздок всередині країни, для навчання за кордоном, для тих, у кого в складі сім'ї є людина старше 80 років», - говорить парламентарій.

Також планується збільшити неоподатковуваний мінімум до розміру мінімальної зарплати. Очікується, що це, з одного боку, дозволить зменшити податкове навантаження на людей, а з іншого боку – змусить людей вести свою фінансову історію, як це роблять у всіх економічно розвинених країнах.

Підвищення податків у 2021 році, за словами Гетьманцева, не буде. А те, коли це станеться, залежить від Кабінету міністрів і Комітету ВР з соціальної політики.

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