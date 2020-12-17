Читайте про головні прикмети і традиції цього дня

Дізнайтеся про найважливіші свята та події 18 грудня в історії

Politeka.net повідомляє, яке православне свято відзначають українці 18 грудня 2019 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і важливі події, які відбулися в історії в цей день, а також про головні прикмети на 18 грудня.

Яке 18 грудня відзначають православне свято

18 грудня – Саввін день. Святий Сава був відомий тим, що зцілював хворих і одержимих бісами людей. У народі кажуть, що на Саву не можна працювати. Крім того, в цей день категорично заборонено сваритися і лаятися. Вважається, що сватання в Саввін день, 18 грудня, обіцяє щастя молодим. А людина, яка народилася в цей день, обов'язково буде працьовитим.

Традиції та повір'я в Саввін день

Згідно з народними традиціями, в Саввін день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний.

Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним - це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби і біди порушниці правила.

Ще одне табу ставилося до власників коней - їм не можна лаятися в цей день, інакше з твариною могло статися нещастя.

Щоб закликати удачу і достаток, під подушку клали монети - ця традиція схожа з подарунками на велике релігійне свято День святого Миколая Чудотворця, який відзначається на наступний день 19 грудня.

Головні прикмети 18 грудня

Якщо в Саввін день в печі вогонь червоного кольору - значить чекай сильну бурю;

Якщо ж з труби будинку валить сильний дим, то незабаром господарі можуть зіткнутися з бідою;

Якщо білки в цей день залишають свої гнізда і спускаються з дерев на землю, то погода потеплішає;

Якщо на Саву сніг став трохи танути з просвітами - чекайте потепління в найближчі дні.

Цікаві та важливі події в Україні та світі

1865 - прийнята тринадцята поправка до Конституції США, що скасовує рабство.

1890 - у Лондоні відкрилася перша в світі підземна електрифікована залізниця (метрополітен). Перед тим потяги метро рухали паровози.

1892 - у Санкт-Петербурзі відбулася прем'єра балету Петра Чайковського"Лускунчик".

1917 - У Києві відкрили Українську державну академію мистецтв. Першим її ректором став графік Георгій Нарбут.

1920 - Рада Народних Комісарів СРСР прийняла Постанову "Про облік музичних інструментів" — один з нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.

1940-затвердили "План Барбаросса" - схему нападу нацистської Німеччини на СРСР.

1957 - ЦК КПУ прийняв постанову про видання "Української радянської енциклопедії".

1958 - запустили перший у світі супутник зв'язку.

1972 - президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів, загинули 1600 осіб.

1991 - незалежність України визнала Вірменія.

2008 - спекуляції на валютному ринку України досягли верху. Слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Також Politeka писала, що погода не пощадить українців на День святого Миколая.