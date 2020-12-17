Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 декабря в истории
Politeka.net сообщает, какой православный праздник отмечают украинцы 18 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 декабря.
Какой 18 декабря отмечают православный праздник
18 декабря – Саввин день. Святой Савва был известен тем, что исцелял больных и одержимых бесами людей. В народе говорят, что на Савву нельзя работать. Кроме того, в этот день категорически запрещено браниться и ругаться. Считается, что сватовство в Саввин день, 18 декабря, сулит счастье молодым. А человек, который родился в этот день, обязательно будет трудолюбивым.
Традиции и поверья в Саввин день
Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря устраивали себе полноценный выходной.
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Строгий запрет касался мытья головы беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.
Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.
Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день 19 декабря.
Главные приметы 18 декабря
Если в Саввин день в печи огонь красного цвета - значит жди сильную бурю;
Если же из трубы дома валит сильный дым, то вскоре хозяева могут столкнуться с бедой;
Если белки в этот день оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев на землю, то погода потеплеет;
Если на Савву рыхлый снег стал немного таять с просветами – ждите потепления в ближайшие дни.
Интересные и важные события в Украине и мире
- 1865 – принята тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство.
- 1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрифицированная железная дорога (метрополитен). Перед тем поезда метро двигали паровозы.
- 1892 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик".
- 1917 – в Киеве открыли Украинскую государственную академию искусств. Первым ее ректором стал график Георгий Нарбут.
- 1920 – Совет народных комиссаров СССР принял постановление "Об учете музыкальных инструментов" — один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей.
- 1940 – утвердили "План Барбаросса" – схему нападения нацистской Германии на СССР.
- 1957 – ЦК КПУ принял постановление об издании "Украинской советской энциклопедии".
- 1958 – запустили первый в мире спутник связи.
- 1972 – президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней, погибли 1600 человек.
- 1991 – Независимость Украины признала Армения.
- 2008 – спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха. Вслед за межбанком курс гривни в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар.
Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
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