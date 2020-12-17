Суддя українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального святкового десерту
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
«Хочу поділитися з Вами рецептом, який стане ідеальною прикрасою для кожного святкового столу Це чизкейк з нутеллою та орео! Неймовірне поєднання для справжніх ласунів», - написав кулінар.
Для приготування коржа знадобиться:
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- 210 гр вершкового масла;
- 28 шт. печива Oreo.
Продукти для начинки :
- 650 гр вершкового сиру;
- 5 яєць;
- 120 гр цукру;
- 240 гр вершків;
- 1 ст. л. ванільного екстракту;
- 500 гр Nutella.
Печиво потрібно перебити в кутері. Додати розтоплене вершкове масло. Рівномірно засипати в форму для випікання. Відправити в духовку на 15 хвилин, 165 градусів.
Збити вершковий сир, додати нутеллу, вершки, яйця, цукор. Перебити до однорідної маси. Додати ванільний екстракт або ванілін.
Дістати з духовки печиво, дати охолонути.
Залити рівномірно другий прошарок та відправити в духовку на 1 годину. 165 градусів.
Вимкнути духовку і не діставати чизкейк ще 1 годину.
«Смачного! Постарайтесь не з‘їсти все за один раз», - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
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