Суддя українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального святкового десерту

Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

«Хочу поділитися з Вами рецептом, який стане ідеальною прикрасою для кожного святкового столу Це чизкейк з нутеллою та орео! Неймовірне поєднання для справжніх ласунів», - написав кулінар.

Для приготування коржа знадобиться:

210 гр вершкового масла;

28 шт. печива Oreo.

Продукти для начинки :

650 гр вершкового сиру;

5 яєць;

120 гр цукру;

240 гр вершків;

1 ст. л. ванільного екстракту;

500 гр Nutella.

Печиво потрібно перебити в кутері. Додати розтоплене вершкове масло. Рівномірно засипати в форму для випікання. Відправити в духовку на 15 хвилин, 165 градусів.

Збити вершковий сир, додати нутеллу, вершки, яйця, цукор. Перебити до однорідної маси. Додати ванільний екстракт або ванілін.

Дістати з духовки печиво, дати охолонути.

Залити рівномірно другий прошарок та відправити в духовку на 1 годину. 165 градусів.

Вимкнути духовку і не діставати чизкейк ще 1 годину.

«Смачного! Постарайтесь не з‘їсти все за один раз», - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

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