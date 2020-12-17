Судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального праздничного десерта

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления повар опубликовал на своей странице в Instagram.

«Хочу поделиться с Вами рецептом, который станет идеальным украшением для каждого праздничного стола Это чизкейк с нутеллой и орео! Невероятное сочетание для настоящих сладкоежек», - написал кулинар.

Для приготовления коржа понадобится:

210 гр сливочного масла;

28 шт. печенья Oreo.

Продукты для начинки :

650 гр сливочного сыра;

5 яиц;

120 гр сахара;

240 гр сливок;

1 ст. л. ванильного экстракта;

500 гр.

Печенье нужно перебить в кутере. Добавить растопленное сливочное масло. Равномерно засыпать в форму для выпекания. Отправить в духовку на 15 минут, 165 градусов.

Взбить сливочный сыр, добавить нутеллу, сливки, яйца, сахар. Перебить до однородной массы. Добавить ванильный экстракт или ванилин.

Достать из духовки печенье, дать остыть.

Залить равномерно второй слой и отправить в духовку на 1 час. 165 градусов.

Выключить духовку и не доставать чизкейк еще 1 час.

"Приятного аппетита! Постарайтесь не съесть все за один раз», - отметил Эктор Хименес-Браво.

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