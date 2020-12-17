Суддя українського кулінарного шоу " МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився фігурою

Як повідомляє Politeka.net Instagram: Instagram з посиланням на Instagram зірки, нові кадри 48-річний Ектор опублікував на своїй сторінці в Інстаграм в розділі «сторіс». Сових фоловерів ресторатор Раде не тільки смачними рецептами.

Цього разу суддя "МастерШеф" показав, як доглядає за собою. Працює над своїм зовнішнім виглядом він не тільки в спортзалі.

Так, на новому фото роздягнений до пояса Ектор зображений у ванній кімнаті. На обличчя він наніс чорну косметичну маску. Кулінар дивиться в дзеркало, широко посміхаючись.

"На вулиці одні маски, вдома-інші", - підписав він фото.

Відзначимо, Ектор Хіменес-Браво действітелльно уважно ставиться до свого зовнішнього вигляду, і всіма способами страется залишатися в прекрасній формі. Поки це у нього чудово виходить.

Так, раніше суддя "Майстер Шеф" розповів, що вдався до антивікової терапії Голлівуду.

Ектор Хіменес-Браво вирішив перевірити на собі біоідентичні пелети-це маленькі імпланти розміром з рисове зерно, які вставляються під шкіру, розроблені для усунення безлічі проблем, які можуть виникнути через гормонального дисбалансу.

Зважився на таку процедуру він не відразу, але все ж заяви про безпеку і бажання виглядати бездоганно подіяли.

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