Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво похвастался фигурой

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды, новые кадры 48-летний Эктор опубликовал на своей странице в Инстаграм в разделе «Сторис». Сових фолловеров ресторатор радет не только вкусными рецептами.

На этот раз судья "МастерШеф" показал, как ухаживает за собой. Работает над своим внешним видом он не только в спортзале.

Так, на новом фото раздетый до пояса Эктор запечатлен в ванной комнате. На лицо он нанес черную косметическую маску. Кулинар смотрит в зеркало, широко улыбаясь.

«На улице одни маски, дома – другие», - подписал он фото.

Отметим, Эктор Хименес-Браво действителльно внимательно относится к своему внешнему виду, и всеми способами страется оставаться в прекрасной форме. Пока это у него замечательно получается.

Так, ранее судья «Мастер Шеф» рассказал, что прибег к антивозрастной терапии Голливуда.

Хименес-Браво решил проверить на себе био-идентичным пеллеты это маленькие импланты размером с рисовое зерно, которые вставляются под кожу, разработанные для устранения множества проблем, которые могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса.

Решился на такую процедуру он не сразу, но все же заявления о безопасности и желание выглядеть безупречно подействовали.

Напомним, буйные соседи судьи "Мастер Шеф" Хименес-Браво закатили перед ним скандал: "Давай, иди отсюда!

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