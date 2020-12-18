Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, спокусила своєю досконалістю в тонкому сарафанчику
Відома красуня щоразу вражає стрункою фігурою в різних нарядах, пише Politeka.net.
Цього разу зірка постала в красивому сарафані, який ледь не оголив груди.
Сарафан тримався на найтонших бретельках, які впивалися в тіло.
Зірка підтримувала бюст руками, в результаті чого той піднявся і виглядав більш спокусливим. Акценту ж декольте додавали золоті ланцюжки.
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До слова, сарафан був напівпрозорим, тому проглядалася лямка трусиків на товстій резинці.
Красива зачіска з чубчиком-хвилею зробили Хадід більш ніжною.
За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків і багато коментарів, в яких хвалили красуню.
"Така спекотна", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити знімки були опубліковані у фан-групі, тому не зібрали багато лайків, як на оригінальній сторінці знаменитості.
Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який обтягнув її груди і виглядав приголомшливо на "підсмажених" принадах.
Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.
Невеликі груди красиво виглядали в маленькому ліфчику, який завдяки своєму ажуру трохи її збільшував.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала, коли сиділа на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.
Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.
Червона перука в колір до чобітків стала відмінним завершенням настільки жаркого образу, вона ніби пекуча лисичка.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
Як Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, Белла Хадід ледь втримала трусики на своїй стрункій фігурі.