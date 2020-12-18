Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, спокусила своєю досконалістю в тонкому сарафанчику

Відома красуня щоразу вражає стрункою фігурою в різних нарядах, пише Politeka.net.

Цього разу зірка постала в красивому сарафані, який ледь не оголив груди.

Сарафан тримався на найтонших бретельках, які впивалися в тіло.

Зірка підтримувала бюст руками, в результаті чого той піднявся і виглядав більш спокусливим. Акценту ж декольте додавали золоті ланцюжки.

До слова, сарафан був напівпрозорим, тому проглядалася лямка трусиків на товстій резинці.

Красива зачіска з чубчиком-хвилею зробили Хадід більш ніжною.

За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків і багато коментарів, в яких хвалили красуню.

"Така спекотна", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити знімки були опубліковані у фан-групі, тому не зібрали багато лайків, як на оригінальній сторінці знаменитості.

Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який обтягнув її груди і виглядав приголомшливо на "підсмажених" принадах.

Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.

Невеликі груди красиво виглядали в маленькому ліфчику, який завдяки своєму ажуру трохи її збільшував.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала, коли сиділа на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.

Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.

Червона перука в колір до чобітків стала відмінним завершенням настільки жаркого образу, вона ніби пекуча лисичка.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

Як Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, Белла Хадід ледь втримала трусики на своїй стрункій фігурі.