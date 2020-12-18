Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, соблазнила своим совершенством в тонком сарафанчике

Известная красотка каждый раз впечатляет стройной фигурой в разных нарядах, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда предстала в красивом сарафане, который едва ли не оголил грудь.

Сарафан держался на тончайших бретельках, которые впивались в тело.

Звезда поддерживала бюст руками, в результате чего тот поднялся и выглядел более соблазнительным. Акценту же декольте добавляли золотые цепочки.

К слову, сарафан был полупрозрачным, отчего проглядывалась лямка трусиков на толстой резинке.

Красивая прическа с челкой-волной сделали Хадид более нежной.

За несколько часов пост собрал почти 100 лайков и много комментариев, в которых хвалили красотку.

"Такая жаркая", - написал один из поклонников.

Стоит отметить снимки были опубликованы в фан-группе, поэтому не собрали много лайков, как на оригинальной странице знаменитости.

Ранее мы писали, что Белла Хадид надела белоснежный купальник, который обтянул ее грудь и смотрелся потрясающе на "поджаренных" прелестях.

Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.

Небольшая грудь красиво смотрелась в маленьком лифчике, который благодаря своему ажуру немного ее увеличивал.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала сидящей на полу в одних красных сапогах на длинных каблуках.

Трусики были телесного цвета и почти сливались с кожей. Белла немного выгнулась и посмотрела назад. На ее шее блестела золотая цепочка.

Красный парик в цвет к сапожкам стал отличным завершением столь жаркого образа, она будто жгучая лисичка.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

Как Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, Белла Хадид едва удержала трусики на своей стройной фигуре.