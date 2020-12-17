Сімейна драма розігралася у Хмельницькій області - багатодітна мати з дітьми опинилася на вулиці

Так, свекруха вигнала на вулицю невістку Ірину з рідними онуками після смерті свого сина. Через втрату сина помутився розум та вона почала зловживати алкоголем, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця).

Ірина сирота і власного житла у неї немає. Жінка двічі була заміжня -перший її чоловік зловживав алкоголем, а за другого вона вийшла заради житла.

Так склалося, що обидва чоловіки померли від зловживання спиртним, а сама Ірина категорично не п'є алкогольні напої.

Діти жінки розповідають, що бабуся, яка їх вигнала, щодня пила, навіть їхні іграшки та речі міняла на спиртне. У будинку де вони жили- 5 кімнат, але свекруха Ірини все одно вигнала невістку з онуками на вулицю, а сама живе зі своїм співмешканцем.

За словами сусідів, Ірина з дітьми зі свекрухою жили дуже важко. Співмешканець свекрухи каже, мовляв, ніхто їх не виганяв, вони самі пішли. Тільки за допомогою волонтерів у селі зібрали гроші на будинок багатодітній родині, зараз діти та їх мама щасливі, що у них є Будинок.

Користувачі мережі підтримали жінку зазначивши в коментарях, що дітки виглядають охайно і дуже щасливі поруч з мамою. Інші коментатори дорікнули свекруху Ірини за жорстокість і черстве серце.

"Красиві дітки і видно що любов мама дарує дітям❤️", " ось жорстока жінка!", "Спасибі вам добрі люди що купили їх хату", "дітки красиві і мати виглядає пристойно".

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