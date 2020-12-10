Ще двоє дітей вона кинула на бабусь

У місті Первомайський Харківської області в одному з гуртожитків виявили трьох маленьких дітей, залишених без нагляду

Так, під час рейду співробітники ювенальної поліції і служби у справах дітей виявили трьох дітей 4, 6 і 7 років, які жили разом з матір'ю в гуртожитку. Діти були хворими, голодними і проживали в антисанітарних умовах.

Про це повідомила прес-служба Нацполиции Харківської області.

Умови проживання у дітей просто пекельні: холодно і брудно, ну просто звалище, а не кімната. На момент перевірки матері не було вдома, вона перебувала у сусідів по гуртожитку в стані алкогольного сп'яніння - вона просто пішла пиячити.

Правоохоронцям жінка розповіла, що у неї п'ятеро дітей, двоє з яких - 13 і 17 років - виховують бабусі.

Троє дітей, які залишилися зі своєю матір'ю, не відвідують дитячий садок через хворобу, але за допомогою до лікарів жінка не зверталася. Інспектор ювенальної превенції направила дітей в Першотравневу районну лікарню.

Рішенням служби у справах дітей Першотравневої міської ради дітей передадуть в патронатної сім'ї на три місяці, щоб дозволити матері за цей час налагодити свої побутові умови і повернути дітей додому.

У поліції також уточнили, що стосовно жінки складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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