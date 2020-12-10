Еще двое детей она бросила на бабушек

В городе Первомайский Харьковской области в одном из общежитий обнаружили трех маленьких детей, оставленных без присмотра

Так, во время рейда сотрудники ювенальной полиции и службы по делам детей обнаружили троих детей 4, 6 и 7 лет, которые жили вместе с матерью в общежитии. Дети были больными, голодными и проживали в антисанитарных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Условия проживания у детей просто адские: холодно и грязно, ну просто свалка, а не комната. На момент проверки матери не было дома, она находилась у соседей по общежитию в состоянии алкогольного опьянения - она просто ушла пьянствовать.

Правоохранителям женщина рассказала, что у нее пятеро детей, двое из которых - 13 и 17 лет - воспитывают бабушки.

Трое детей, которые остались со своей матерью, не посещают детский сад из-за болезни, но за помощью к врачам женщина не обращалась. Инспектор ювенальной превенции направила детей в Первомайскую районную больницу.

Решением службы по делам детей Первомайского городского совета детей передадут в патронатной семьи в три месяца, чтобы позволить матери за это время наладить свои бытовые условия и вернуть детей домой.

В полиции также уточнили, что в отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи.

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице