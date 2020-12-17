Семейная драма разыгралась в Хмельницкой области - многодетная мать с детьми оказалась на улице

Так, свекровь выгнала на улицу невестку Ирину с родными внуками после смерти своего сына. Из-за утраты сына помутился разум и она начала злоупотреблять алкоголем, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца).

Ирина сирота и собственного жилья у нее нет. Женщина дважды была замужем - первый ее муж злоупотреблял алкоголем, а за второго она вышла ради жилья.

Так сложилось, что оба мужчины умерли от злоупотребления спиртным, а сама Ирина категорически не пьет алкогольные напитки.

Дети женщины рассказывают, что бабушка, которая их выгнала, каждый день пила, даже их игрушки и вещи меняла на спиртное. В доме где они жили - 5 комнат, но свекровь Ирины все равно выгнала невестку с внуками на улицу, а сама счастливо живет со своим сожителем.

По словам соседей, Ирина с детьми со свекровью жили очень тяжело. Сожитель свекрови говорит, мол, никто их не выгонял, они сами ушли. Только с помощью волонтеров в селе собрали деньги на дом многодетной семье, сейчас дети и их мама счастливы, что у них есть дом.

Пользователи сети поддержали женщину отметив в комментариях, что детки выглядят опрятно и очень счастливы рядом с мамой. Другие комментаторы упрекнули свекровь Ирины за жестокость и черствое сердце.

"Красивые детки и видно что любовь мама дарит детям❤️", "Вот жестокая женщина!", "Спасибо вам добрые люди что купили их хату", "Детки красивые и мать выглядит прилично".

Напомним, мать оставила больных и голодных детей, появились кадры адских условий проживания.

Как сообщала Politeka, в Одессе отчим издевался над ребенком на глазах у мамы.

Также Politeka писала, что горе-мать на Одесчине бросила троих детей, чтобы попасть заграницую.