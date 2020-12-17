Жителям України доведеться переучуватися, щоб зберегти робочі місця на тлі пандемії

Рівень безробіття стрімко зростає, а роботодавці повсюдно намагаються автоматизувати процеси, передає Politeka.net. У підсумку до 2025 року ринок праці кардинально зміниться, пише видання Vicе, і далеко не на користь людей.

Світовий економічний форум представив звіт про майбутнє робочих місць, в якому проаналізовані дані з 35 країн. Виявилося, що пандемія вдарила по економіці набагато сильніше кризи 2008-2010 років, а на кінець 2020 року експерти прогнозують новий пік безробіття - 12,6%. При цьому майже 15% всіх співробітників ризикують потрапити під скорочення, а 83% компаній прагнуть перекласти якомога більше процесів на машини.

Аналітики вважають, що в 2025 році люди і машини будуть виконувати завдання з приблизно однаковою швидкістю, через це майже 85 мільйонів людей можуть втратити роботу, в той же час повинні з'явитися 97 мільйонів нових робочих місць. А щоб їх зайняти, потрібно переучуватися на такі спеціальності: аналіз даних, Розробка штучного інтелекту, Робототехніка, програмування додатків, Цифрова трансформація, автоматизація процесів, "Інтернет речей" та інші.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через карантин в Україні різко збільшилося безробіття, в листопаді кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла з 361 тисячі до 399,7 тисячі осіб. 419 тисяч українців вдалося працевлаштувати через Центри зайнятості.

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