Корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, показала апетитний бюст в декольте сукні
Спекотна модель і діджей Кім Лі вражає розмірами своїх "багатств" у відвертих нарядах, передає Politeka.net. Цього разу знаменитість побалувала кадрами в сторіс, поставши в красивій сукні з декольте.
Кім Лі підіймати над собою камеру, щоб показати соковиті місця з вигідного ракурсу. Груди красуні так і приманювали погляд, чого і домагалася гаряча бестія.
Тонка тканина шовкового вбрання відмінно сиділа на красивих грудях знаменитості, ледь з неї не сповзаючи - чистий шовк.
Модель приспустила бретельки свого одягу, надавши кадрам ще більшої спеки.
Горбунов і Осадча дали жару на "Голос країни", тренери аж підскочили: "Одна Тіна в образі..."
Епатажна Полякова в сміливому міні попітніла перед камерою, розставивши ноги до непристойності: "Напевно, наліво зібралася…"
Змучений розлученням Володимир Остапчук розкрив сумні подробиці про екс-дружину: "Це на роки"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Зірка зробила гарний макіяж, підкресливши розріз очей чорною підводкою і тушшю. Пухкі губи зводили з розуму.
Красуня закинула хвилясте волосся набік і дивилася в камеру.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Кім Лі показала досконалі форми в білосніжній сорочці. Модель, яка також працює діджеєм, спокушає принадами стоячи біля дзеркал.
При цьому красуня засвітила стрункі ніжки в такому короткому вбранні.
Модель розпустила чорне волосся, прикривши ними одну частину свого красивого обличчя.
Раніше повідомлялося, що Кім Лі любить показати себе, похвалитися перед камерою ідеальними і пухкими губами, а також зовсім не приховує бюст. Виставивши напоказ гідності у відкритому декольте, зірка розбурхала шанувальників, які тут же обсипали її компліментами.
Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні
А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна
А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачок