Корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, показала апетитний бюст в декольте сукні

Спекотна модель і діджей Кім Лі вражає розмірами своїх "багатств" у відвертих нарядах, передає Politeka.net. Цього разу знаменитість побалувала кадрами в сторіс, поставши в красивій сукні з декольте.

Кім Лі підіймати над собою камеру, щоб показати соковиті місця з вигідного ракурсу. Груди красуні так і приманювали погляд, чого і домагалася гаряча бестія.

Тонка тканина шовкового вбрання відмінно сиділа на красивих грудях знаменитості, ледь з неї не сповзаючи - чистий шовк.

Модель приспустила бретельки свого одягу, надавши кадрам ще більшої спеки.

Зірка зробила гарний макіяж, підкресливши розріз очей чорною підводкою і тушшю. Пухкі губи зводили з розуму.

Красуня закинула хвилясте волосся набік і дивилася в камеру.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Кім Лі показала досконалі форми в білосніжній сорочці. Модель, яка також працює діджеєм, спокушає принадами стоячи біля дзеркал.

При цьому красуня засвітила стрункі ніжки в такому короткому вбранні.

Модель розпустила чорне волосся, прикривши ними одну частину свого красивого обличчя.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі любить показати себе, похвалитися перед камерою ідеальними і пухкими губами, а також зовсім не приховує бюст. Виставивши напоказ гідності у відкритому декольте, зірка розбурхала шанувальників, які тут же обсипали її компліментами.

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