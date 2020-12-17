Корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала аппетитный бюст в декольте платья
Жаркая модель и диджей Ким Ли впечатляет размерами своих "богатств" в откровенных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз знаменитость побаловала кадрами в сторис, представ в красивом платье с декольте.
Ким Ли поднимала над собой камеру, чтобы показать самые сочные места с выгодного ракурса. Грудь красотки так и приманивала взгляд, чего и добивалась горячая бестия.
Тонкая ткань шелкового наряда отлично сидела на красивой груди знаменитости, едва с нее не сползая - чистый шелк.
Модель приспустила бретельки своей одежды, придав кадрам еще большего жара.
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Звезда сделала красивый макияж, подчеркнув разрез глаз черной подводкой и тушью. Пухлые губы сводили с ума.
Красотка закинула волнистые волосы набок и смотрела в камеру.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Ким Ли показала совершенные формы в белоснежной рубашке. Модель, которая также работает диджеем, соблазняет прелестями стоя возле зеркал.
При этом красотка засветила стройные ножки в столь коротком наряде.
Модель распустила черные волосы, прикрыв ими одну часть своего красивого лица.
Ранее сообщалось, что Ким Ли любит показать себя, похвастаться перед камерой идеальными и пухлыми губами, а также совсем не скрывает бюст. Выставив напоказ достоинства в открытом декольте, звезда взбудоражила поклонников, которые тут же осыпали ее комплиментами.
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