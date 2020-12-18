Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свої пружні сідниці

Зірка перенесла кілька пластичних операцій, після яких стала з гордістю демонструвати свої апетитні частини тіла, пише Politeka.net.

Цього разу модель показала пружні сідниці в одних стрінгах. Зірка лежала на білосніжному ліжку біля скляних дверей.

Вона сперлася на руки, прикривши груди, відображення якої проглядалося на склі.

Зірка лежала на животі, виставивши п'яту точку і піднявши ніжки в теплих гольфах.

"Де б ви зараз хотіли опинитися найбільше?🙈 Я б хотіла в гори, де сніг кругом і сидіти біля каміна з пледом 🥰", - підписала знімок українська знаменитість.

За 20 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"І я б хотіла в гори, сніг,камін, келишок вина)", "ти така красива", " чудова!", "Біля Моря .😁", "Хороші шкарпетки", "В готелі 🤦♀️ я втомилася від усіх, просто хочу побути одна, хоча б день 🙏🏻", "Привіт, прекрасний ангел, я так хочу бути з тобою біля багаття 😍😍❤️❤️❤️💋 Бережи себе", "Красиве тату", "🔥🔥🔥😍з тобою і прямо на цьому ліжечку", "Яка краса", - написали шанувальники.

Раніше ми писали, що Олена Омович одягла маленьку майку, з якої пробивалися найінтимніші деталі. Зірка обтягнула свій шостий розмір білосніжною тканиною без сорому і навіть з гордістю.

Модель задерла маєчку, посвітивши тонкою талією і пружним животом.

Стрункі ніжки також притягували погляд не менше іншого.

Кадри в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, що Олена Омович ледве-ледве прикрила величезні принади тонкими смужками тканини: "Бог існує!".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович впихнула свої принади в короткий топ і похвалилася новою зачіскою: "Приголомшлива Бейб".

Також Politeka писала, що Олена Омович спеціально вип'ятила свої "персики" в тонкій маєчці: "Ух, які...".