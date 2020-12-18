Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свої пружні сідниці
Зірка перенесла кілька пластичних операцій, після яких стала з гордістю демонструвати свої апетитні частини тіла, пише Politeka.net.
Цього разу модель показала пружні сідниці в одних стрінгах. Зірка лежала на білосніжному ліжку біля скляних дверей.
Вона сперлася на руки, прикривши груди, відображення якої проглядалося на склі.
Зірка лежала на животі, виставивши п'яту точку і піднявши ніжки в теплих гольфах.
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"Де б ви зараз хотіли опинитися найбільше?🙈 Я б хотіла в гори, де сніг кругом і сидіти біля каміна з пледом 🥰", - підписала знімок українська знаменитість.
За 20 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
"І я б хотіла в гори, сніг,камін, келишок вина)", "ти така красива", " чудова!", "Біля Моря .😁", "Хороші шкарпетки", "В готелі 🤦♀️ я втомилася від усіх, просто хочу побути одна, хоча б день 🙏🏻", "Привіт, прекрасний ангел, я так хочу бути з тобою біля багаття 😍😍❤️❤️❤️💋 Бережи себе", "Красиве тату", "🔥🔥🔥😍з тобою і прямо на цьому ліжечку", "Яка краса", - написали шанувальники.
Раніше ми писали, що Олена Омович одягла маленьку майку, з якої пробивалися найінтимніші деталі. Зірка обтягнула свій шостий розмір білосніжною тканиною без сорому і навіть з гордістю.
Модель задерла маєчку, посвітивши тонкою талією і пружним животом.
Стрункі ніжки також притягували погляд не менше іншого.
Кадри в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Нагадаємо, що Олена Омович ледве-ледве прикрила величезні принади тонкими смужками тканини: "Бог існує!".
Як повідомляла Politeka, Олена Омович впихнула свої принади в короткий топ і похвалилася новою зачіскою: "Приголомшлива Бейб".
Також Politeka писала, що Олена Омович спеціально вип'ятила свої "персики" в тонкій маєчці: "Ух, які...".