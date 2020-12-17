Зірка шоу "X-Фактор" Дмитро Сисоєв вразив успіхами в музичній кар'єрі

Як повідомляє Politeka.net, він активно співпрацює зі співачкою Ольгою Поляковою і підкорює музичний Олімп з новими хітами, працюючи під псевдонімом OMUT. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Діма показав зустріч з королевою ночі на церемонії нагородження.

Сисоєв сфотографувався з Поляковою на заході, ніжно обнявшись з нею. Музикант прийшов в "рваних" білих штанях і такому ж светрі, з часів "X-Фактора" молодий чоловік відростив собі невелику борідку. Ольга у відвертій сукні з сріблястих ниток з глибоким декольте теж обняла колегу, поклавши свою руку йому на плече.

"Приємна зустріч на музичній платформі 2020 з @polyakovamusic !️ ️Сразу відразу дві мої пісні 🎶 🎙для королеви ночі- «крига скресла» і «гей, секундочку» минулого року отримали премії «краща пісня року» 2019 !!!",- нагадав Дмитро Сисоєв. - "Наша співпраця триває і, я впевнений, що в наступаючому році, наші нові хіти підірвуть всі хіт-паради і заберуть всі можливі премії, а головне - будуть радувати всіх Вас!!!".

Користувачі соцмережі пораділи за артиста в коментарях:

"Олі пощастило, зустрілася з Дімою"; "Дімон, ти крут🔥 🤘"; "нічого собі, не знала, хто автор пісень, вітаю️️😍"; "чекаємо нових хітів"; "бажаю вам цього!!! Діма, радувати нас. Підірвати всі хіт-паради!!!✌".

Діма був учасником вокального шоу "X-Фактор" в 2012 році і потрапив в команду Серьоги. Протримавшись дев'ять прямих ефірів, хлопець увійшов до четвірки кращих співаків. У 2015 році Сисоєв приїхав підкорювати Київ і заслужив собі славу, як автор пісень, пробує свої сили, випускаючи кліпи під псевдонімом OMUT.

Нагадаємо, що зухвала Ольга Полякова не стрималася після моралей Фреймут: "Так не підійде!"

Як повідомляла Politeka, зневірена Оля Полякова повідомила про проблеми, жорстко розкритикувавши владу

Також Politeka писала, що кудлата Оля Полякова показала себе зблизька, заткнувши за пояс молодих красунь: "що це за дівчисько?"