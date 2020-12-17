Певица Оля Полякова не смогла пройти мимо порции наставлений от телеведущей Ольги Фреймут

Как передает Politeka.net, Фреймут опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм очередное видео, в котором принялась учить украинцев жизни (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах телеведущая предстала за столиком в кафе в красном свитере. Ольга объяснила публике, как нужно аплодировать - так, чтобы процесс выглядел сдержанно и элегантно. По ее словам, ладони должны быть на уровне груди, а не где-то сверху или где придется, а голова - слегка наклонена в сторону.

Пост Фреймут прокомментировала звезда шоу-бизнеса Полякова. Как известно, "королева ночи" любит собирать полные залы: ей нравятся шумные овации и громкое выражение любви и благодарности от фанатов. Так что вариант с "тихими" аплодисментами Оле "не зашел".

"Не, на моих концертах так не подойдёт!😂", - отреагировала певица.

Публика, стоит отметить, поддержала ее в комментариях:

"и так одновременно приговаривая шёпотом "ох диво дивное Ваш концерт" 😁, вместо "Юхууу" 😁🥳😁"

"я на Вашем концерте ещё и в голосину орала и прыгала. Не леди я кароч...головушка была не в ту сторону!!!"

"та да))как-то искусственно))"

"а разве так возможно на ваших концертах? И вообще.. На концертах?!"

Ранее мы сообщали, Фреймут разоткровенничалась о своем супруге, генпродюсере "Нового канала" Владимире Локотко и бойфрендах.

"Владимир - мой первый законный муж. Остальные были бойфрендами. Ни по кому не скучаю - все соответствуют определенной эпохе моей жизни и моей эволюции. Скажи, с кем ты спишь - скажу, кто ты. Когда смотрю назад, еще раз убеждаюсь в справедливости жизни", - поделилась телеведущая в Инстаграм.

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера.

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут призналась, как ей удалось пробиться на телеэкраны.