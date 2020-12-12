Скандально известная телеведущая Ольга Фреймут решила излить душу в сети

Как передает Politeka.net, теледива охотно делится интересными мыслями и моментами из жизни на своей странице в Instagram.

Однако блондинка довольно редко выкладывает фотографии, на которых запечатлена одна, но в это раз Ольга решила сделать исключение.

Фреймут поделилась черно-белыми кадрами, на которых запечатлена крупным планом. На одном снимке она смеющаяся, на втором – задумчивая.

А в подписи решила рассказать, что ей помогло вырваться из бедной жизни.

«Не верю я в чудеса. Я верю в то, что чудо - это норма. Вообще жизнь - это чудо. Я родилась в бедной больнице и в скромной семье и то, что я сейчас могу с вами общаться, в какой-то момент могу появиться на ваших телеэкранах - это все чудо. Но за каждым чудом должен быть кропотливый труд. Когда есть работа за спиной и ежедневная работа над собой - только тогда чудо имеет право на жизнь», - написала телеведущая.

В комментариях одна из подписчиц отметила, что Ольга Фреймут красавица и пример для многих женщин.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут засветила на видео свою старшую дочку Злату. Она записывала очередной урок по этикету, где ей понадобилась помощь дочки.

Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".