Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала роскошный отдых со своим мужем Владимиром Локотко
Как сообщает Politeka.net, звезда шоу "Танці з зірками" вместе с генеральным продюсером "Нового канала" отправилась пообедать в один из киевских ресторанов итальянской кухни. Знаменитость выложила кадры их выхода в свет на странице в соцсети "Инстаграм".
Сидя за столом, Ольга Фреймут сняла на камеру мужа, который изучал меню и обсуждал заказ с официанткой, на Владимире можно заметить коричневый пуловер.
"Обед, будто в Италии. С В", - подписала ролик телеведущая.
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Спустя какое-то время Владимир Локотко подошел к благоверной и нежно прислонился сзади для совместного селфи. После сосредоточенного вида с меню в руках, гендиректор кажется особенно счастливым и радостным, он сразу повеселел рядом со своей звездной супругой. Сама Ольга Фреймут предстала перед пользователями в просторной черно-белой блузке и роскошной прическе с распущенными волосами.
21 ноября Владимиру Локотко исполнилось 46 лет. Ольга Фреймут не часто делится семейными кадрами, однако по случаю праздника она сделала исключение. На снимке телеведущая в уютной домашней атмосфере и простом наряде позирует в обнимку с Владимиром, перед ними можно заметить праздничный торт с миниатюрной фигуркой именинника.
Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но..."
Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут пристыдила украинцев за манеры, задев Олю Полякову: "издевательство".