Украинская телеведущая и экс-участница "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут очаровала идеальным луком

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото звезды, на котором она предстала в красном теплом свитере и красивом платке. Ольга показала два варианта использования платка. Светлые волосы красотки гармонировали со светлым аксессуаром.

«С началом новой недели! Хорошего настроения», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, в 2020 году Ольга Фреймут решила триумфально вернуться на телевидение. Ведущая признавалась, что пришла на танцевальное шоу, чтобы попробовать вернуться на экраны. К слову, в шоу ей удалось продержаться довольно долго, учитывая, что первые два танца Ольга и ее партнер танцевали дома, так как Ольга заболела китайским вирусом.

Пребывание артистки в шоу сопровождалось постоянными скандалами. Она то и дело ругалась с судьями, особенно с Катериной Кухар. Впрочем, многие поклонники были уверены, что это всего лишь часть шоу.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут засветила на видео свою старшую дочку Злату. Она записывала очередной урок по этикету, где ей понадобилась помощь дочки.

Напомним, что Ольга Фреймут впервые призналась, кем была до славы и "Танців з зірками": "Приносила кофе, мыла полы", фото из прошлой жизни.

Как сообщала Politeka, скандальная Ольга Фреймут откровенно поведала о синдроме, который мешает ей жить: "Произошел надрыв и я превратилась в...".

Также Politeka писала, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".