Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут обескуражила фанатов, поделившись с ними мыслями о своих прошлых отношениях

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост знаменитость сделала у себя на странице в Instagram.

«Владимир - мой первый законный муж. Остальные были бойфрендами. Ни по кому не скучаю - все соответствуют определенной эпохе моей жизни и моей эволюции. Скажи, с кем ты спишь - скажу, кто ты. Когда смотрю назад, еще раз убеждаюсь в справедливости жизни. Я встречалась с тем, кому была ровней. Неуверенная девочка, провинциалка, которая была счастлива работе официантки ... Такой мне очень тогда подходил несовершенный Нил Митчелл. Несчастливая безработная женщина, которая не представляла, красивая она или страшная, - судьба выдала менее Сашу Р», - говорится в сообщении.

Однако, утверждает Фреймут, ситуация изменилась после того, как она начала работать над собой.

«Когда начала работать над собой, не ждать подачек ни от кого, поверила и полюбила себя - появился очень мудрый и состоятельный В. А когда я стал ровнее своему мужу, мы поженились. Из отношений всегда уходила первой, даже когда не хотелось. Сильная интуиция давала знать, что пора прощаться. За ноги никого не хватала. Я верю, что когда женщина одинока, нужно немного усовершенствоваться - и достойная вторая половинка обязательно найдется. Я на себе это правило проверила. А быть с кем попало - грех. Не для этого нас мама родила», - рассказала телеведущая.

Уточним, что пост Фреймут сопровождала снимком, на котором она позирует в объятиях мужа.

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера.

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут призналась, как ей удалось пробиться на телеэкраны.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры.