В Сети появилось трогательное фото известной украинской телеведущей Ольги Фреймут вместе с дочерью Златой Митчелл

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Фреймут.

На фото Оля позирует вместе со Златой на фоне новогодней елки. При этом мама и дочка выглядят очень счастливыми - они смотрят друг на друга и улыбаются.

"Думаю, какой бы ни была школа: совсем низкого сорта или самого высокого – но все дети одинаковы и проблемы также. Но родителям нужно слышать детей. Потому что много суицидов от того, что родители не слышат... ", - говорится в подписи к фото.

"Люблю Оленьку", "Какие красавицы", "Красивые", "Мама и доця", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на одной из фан-страниц Оли Фреймут появилось фото, на котором телеведущая обнимает своих родственников, будучи одетой в темно-синие джинсы и черный свитер. Мама знаменитости нарядилась в короткое зеленое платье с карманами и черные брюки, а самая младшая из трех взяла пример с мамы, но вместо кофточки надела полосатую футболку. При этом Злата на фото еще очень маленькая, тогда как сейчас ей уже 14 лет.

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут призналась, как ей удалось пробиться на телеэкраны: "родилась в бедной больнице..."

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".