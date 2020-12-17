Звезда шоу "X-Фактор" Дмитрий Сысоев впечатлил успехами в музыкальной карьере

Как сообщает Politeka.net, он активно сотрудничает с певицей Ольгой Поляковой и покоряет музыкальный Олимп с новыми хитами, работая под псевдонимом OMUT. На своей странице в соцсети "Инстаграм" Дима показал встречу с Королевой Ночи на церемонии награждения.

Сысоев сфотографировался с Поляковой на мероприятии, нежно обнявшись с ней. Музыкант пришел в "рваных" белых штанах и таком же свитере, со времен "X-Фактора" молодой человек отрастил себе небольшую бородку. Ольга в откровенном платье из серебристых нитей с глубоким декольте тоже обняла коллегу, положив свою руку ему на плечо.

"Приятная встреча на Музыкальной Платформе 2020 с @polyakovamusic !⭐️👸 Сразу две мои песни 🎶🎙для Королевы Ночи - «Лёд Тронулся» и «Эй, секундочку» в прошлом году получили премии «Лучшая песня года» 2019 !!!", - напомнил Дмитрий Сысоев. - "Наше сотрудничество продолжается и, я уверен, что в наступающем году, наши новые хиты взорвут все хит-парады и заберут все возможные премии, а главное - будут радовать всех Вас!!!".

Пользователи соцсети порадовались за артиста в комментариях:

"Оле повезло, встретилась с Димой"; "Димон, ты крут🔥🤘🏻"; "Ничего себе, не знала, кто автор песен, поздравляю 👍👌✌️😍"; "ждём новых хитов"; "Желаю Вам этого!!! Дима, радовать нас. Взорвать все хит-парады!!!✌".

Дима был участником вокального шоу "X-Фактор" в 2012 году и попал в команду Сереги. Продержавшись девять прямых эфиров, парень вошел в четверку лучших певцов. В 2015 году Сысоев приехал покорять Киев и заслужил себе славу, как автор песен, пробует свои силы, выпуская клипы под псевдонимом OMUT.

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