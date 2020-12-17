Що потрібно пам'ятати про улюблене свято дітей...

Веселе і добре свято, День святого Миколая, щорічно відзначають 19 грудня

Діти дуже люблять його за солодощі та подарунки. Якщо малюк поводився добре, то батьки вночі, поки він спить кладуть, йому під подушку вкусняшки. А прокинувшись вранці дитина знаходить сюрприз. Неслухняним же дітям прийнято замість подарунка залишати під подушкою різки.

Politeka.net розповість про головні традиції і про те, що не можна робити в свято.

Що потрібно робити в День святого Миколая

У День Миколая слід сходити до церкви, поставити свічку і помолитися. Зазвичай Чудотворця просять про благословення на шлюб, щасливе кохання, благополуччя в родині, про удачу в торгівлі, про гарний врожай і благополучне повернення моряків. Цей святий також благоволить незаміжнім дівчатам.

Наслідуючи приклад Миколи Чудотворця, в цей день необхідно допомагати близьким, роздавати милостиню, але не афішувати це. Згідно з народною традицією, в День Святого Миколая кладуть під подушку подарунки, найчастіше це солодощі: цукерки, шоколад, пряники.

Подарунки потрібно покласти вночі, щоб вранці людина прокинулася і знайшла під подушкою презент від Миколая. Наші предки завжди веселилися в День Миколая, влаштовували гуляння, накривали пишний стіл, запрошували гостей.

Що не можна робити в День святого Миколая

Оскільки свято припадає на час, коли ще триває Різдвяний піст, то заборонено їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.

У День святого Миколая не прийнято давати в борг. Також в свято не можна займатися ремонтом, шити або прати.

Не варто в день пам'яті святителя відмовляти в допомозі тим, хто її попросить.

У цей день варто утриматися від сварок з близькими – тому що в наступному році будуть погані відносини. Звичайно ж, не можна в свято Миколи Чудотворця лаяти дітей - замість цього їм потрібно приділяти особливу увагу.

Народні прикмети погоди 19 грудня

З'явився іній - в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.

Яка погода на Миколу зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).

Сніг йде - до врожаю пшениці, дощ – до врожаю капусти і огірків.

Ясна і холодна погода 19 грудня – буде багатий урожай влітку. Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Якщо в День святого Миколая стоїть холодна погода, то вся зима буде холодною, а якщо тепла, то зима буде ясною і без сильних морозів.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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