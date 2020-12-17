Веселый и добрый праздник, День святого Николая, ежегодно отмечают 19 декабря

Дети очень любят его за сладости и подарки. Если малыш вел себя хорошо, то родители ночью, пока он спит кладут, ему под подушку вкусняшки. А проснувшись утром ребенок находит сюрприз. Плохим же детям принято вместо подарка оставлять под подушкой розги.

Politeka.net расскажет о главных традициях и о том, что нельзя делать в праздник.

Что нужно делать в День святого Николая

В День Николая следует сходить в церковь, поставить свечку и помолиться. Обычно Чудотворца просят о благословлении на брак, счастливой любви, благополучии в семье, об удаче в торговле, о хорошем урожае и благополучном возвращении моряков. Этот святой также покровительствует незамужним девушкам.

Следуя примеру Николая Чудотворца, в этот день необходимо помогать близким, раздавать милостыню, но не афишировать это. Согласно народной традиции, в День Святого Николая кладут под подушку подарки, чаще всего это сладости: конфеты, шоколад, пряники.

Подарки нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой презент от Николая. Наши предки всегда веселились в День Николая, устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей.

Что нельзя делать в День святого Николая

Поскольку праздник приходится на время, когда еще продолжается Рождественский пост, то запрещено есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

В День святого Николая не принято давать в долг. Также в праздник нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Не стоит в день памяти святителя отказывать в помощи тем, кто ее попросит.

В этот день стоит воздержаться от ссор с близкими – потому что в следующем году будут плохие отношения. Конечно же, нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей - вместо этого им нужно уделять им особое внимание.

Народные приметы погоды 19 декабря

Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).

Снег идет – к урожаю пшеницы, дождь – к урожаю капусты и огурцов.

Ясная и холодная погода 19 декабря – будет богатый урожай летом. Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Если в День святого Николая стоит холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая, то зима будет ясной и без сильных морозов.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

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