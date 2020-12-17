В уряді прояснили, чи будуть українців вакцинувати від китайського вірусу безкоштовно і у скільки може обійтися вакцина

За планами уряду, Україна зможе зробити вакцинацію безкоштовною для всього населення, пише Finance.ua. Втім, ці плани поки не виглядають реалістичніми. Так, наша країна покладається на співпрацю з глобальною програмою COVAX, створеною глобальним альянсом з вакцинації (GAVI), ВООЗ і низкою інших країн.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перша заявка України за цією програмою вже схвалена. Вона дозволить нашій країні отримати 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Їх вистачить на вакцинацію 4 мільйонів чоловік.

Крім того, уряд планує закупити додаткові дози вакцини за рахунок бюджету.

"Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози-14 доларів (394 грн за поточним курсом)", - уточнив Ляшко.

У бюджеті на наступний рік на закупівлю вакцини закладено 2,6 мільярда гривень. Ця сума дозволить країні закупити вакцину для 6,6 млн осіб.

Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов засумнівався в тому, що бюджетних грошей вистачить на вакцинацію всіх українців з групи ризику. Він назвав прописану в бюджеті суму на вакцину "мізерно маленькою цифрою".

"Ми не в змозі будемо вакцинувати за ці гроші ту кількість людей, яких ми зобов'язані вакцинувати", - заявив міністр.

Він додав, що всього в групі ризику перебувають понад 20 мільйонів українців.

Відзначається, що українці, які не входять до групи ризику, зможуть отримати вакцину за свій рахунок в приватних клініках.

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