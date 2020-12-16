Украинцам рано расслабляться, ведь ожидается новая вспышка китайского вируса

По состоянию на утро среды, в Украине официально обнаружено 10 622 новых случаев заражения коронавирусом.

Несмотря на очередной рост числа заболевших министр здравоохранения Максим Степанов указал на стабильность в статистике. Но в то же самое время предупредил, что в Украине вероятна новая вспышка вируса, сообщает ТСН.

"Я думаю, что эта статистика пугает некоторых. Достаточно высокие цифры. Более 3 тысяч госпитализированных за прошедшие сутки, но на 200 людей больше выписанных из больницы", - сказал он.

Он добавил, что сейчас продолжают увеличивать количество коек по подведению кислородом. Кроме того, Степанов предупредил, что медики ожидают возможную вспышку болезни после новогодних праздников. Именно два месяца - январь и декабрь станут решающими.

Поэтому министр призывает украинцев быть предельно осторожными и придерживаться мер безопасности.

"Придерживайтесь карантина, избегайте массового скопления людей, это очень важно. Мы с большой тревогой смотрим на праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после них", — сказал Степанов.

Также ранее сообщалось, что глава МОЗ Максим Степанов предупредил о тяжелой "вирусной" зиме. По его словам, в этом году к китайскому вирусу добавятся заболевания гриппом.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.