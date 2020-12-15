Імунолог висловився про "запізнілу" закупівлю вакцини від COVID-19 в Україні

Україна планує закупити успішно випробуваний і зареєстрований препарат від SARS-CoV-2 і провести вакцинацію населення. Але проблема в тому, що масова закупівля вакцини від коронавірусу в Україні влітку або восени 2021 року, як це прогнозує МОЗ, може виявитися запізнілою.

Таку думку висловив лікар-імунолог Борис Донський для Обозревателя.

Він пояснив, що до того часу вже майже не буде тих, кому вона буде потрібна.

"На жаль, дата отримання вакцини Україною невідома нікому. Швидше за все, вона буде неприйнятною, запізнілою. Якщо активна закупівля буде в кінці наступного року, то питання, Для кого вона закуповується", - зауважив медик.

За його словами, Україна не стала країною, яка отримає вакцину від COVID-19 в першу чергу, оскільки не вкладала в це кошти заздалегідь.

Разом з тим Донський припустив, що зараз у світі немає "вільних" вакцин від коронавірусу, оскільки всі вироблені вакцини вже "зафрактовані і викуплені". А додаткові дози вакцин можуть з'явитися в тому випадку, якщо до їх виробництва приєднаються країни третього світу.

"На швидку появу достатніх доз щеплень я б не розраховував", – сказав лікар.

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