Иммунолог высказался о "запоздалой" закупке вакцины от COVID-19 в Украине

Украина планирует закупить успешно опробованный и зарегистрированный препарат от SARS-CoV-2 и провести вакцинацию населения. Но проблема в том, что массовая закупка вакцины от коронавируса в Украине летом или осенью 2021 года, как это прогнозирует Минздрав, может оказаться запоздалой.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Борис Донской для Обозревателя.

Он пояснил, что к тому времени уже почти не будет тех, кому она будет нужна.

"К сожалению, дата получения вакцины Украиной неизвестна никому. Скорее всего, она будет неприемлемой, запоздалой. Если активная закупка будет в конце следующего года, то вопрос, для кого она закупается", – заметил медик.

По его словам, Украина не стала страной, которая получит вакцину от COVID-19 в первую очередь, поскольку не вкладывала в это средства заранее.

Вместе с тем Донской предположил, что сейчас в мире нет "свободных" вакцин от коронавируса, поскольку все произведенные вакцины уже "зафрактованы и выкуплены". А дополнительные дозы вакцин могут появиться в том случае, если к их производству присоединятся страны третьего мира.

"На скорое появление достаточных доз прививок я бы не рассчитывал", – сказал врач.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.