Многие украинцы с нетерпением ожидают, когда начнется вакцинация населения от китайского вируса

В частности, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге назвал сроки начала вакцинации в Украине.

По его словам, первая вакцина против коронавируса может появиться в Украине в первом полугодии 2021 года, а делать прививки планируют уже в феврале. Первая партия вскоре поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

Степанов добавил, что сейчас уже подписали все необходимые документы и утвердили заявку Украины. Также сейчас ведутся переговоры с основными производителями вакцин, которые еще проходят стадию сертификации.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно ранее. Чтобы хотя бы первые вакцинации мы начали, мы поставили себе такую цель, начиная с февраля", - добавил Степанов.

Также во время брифинга Степанов указал на стабильность в статистике. Но в то же самое время предупредил, что в Украине вероятна новая вспышка вируса.

Кроме того, Степанов предупредил, что медики ожидают возможную вспышку болезни после новогодних праздников. Именно два месяца - январь и декабрь станут решающими.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.