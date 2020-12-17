Популярна співачка Ольга Полякова показала, як чепуриться для шоу

Знаменитість розкрила, що допомагає їй зберігати молодий і привабливий вигляд без пластичних операцій, передає Politeka.net. Красуня присвятила цій темі кілька роликів в сторіз "Instagram".

Ольга Полякова вирушила в салон краси, де роздяглася до бюстгальтера і розташувалася в кріслі з зачіскою-пучком. Поки їй робили процедуру, артистка звернулася до своїх шанувальників і розвіяла міфи про свою красу.

"Сьогодні у нас "Маска". Щоб ви знову мені писали, що я зробила собі 558 пластичних операцій, я знову в салоні. Щоб потім ваші уми смикати. Так ви мене завалили вже питаннями, що я роблю - це RF-ліфтинг 3D. той самий, що роблять в Америці всі зірки, всякі Кім Кардашьян і Дженніфер Лопес. Тому я теж його роблю і вам, дівчатка, раджу", - зазначила Полякова.

Пізніше знаменитість опублікувала відеоролики з машини по дорозі на чергове шоу. Королева ночі постала в скромному сірому светрі, проте пообіцяла незабутнє видовище в студії. Ймовірно, вбрання Ольги буде дивитися ще ефектніше через контраст.

"Моє обличчя після процедур, ідеальний контур. Зробила маску, зробила RF-ліфтинг. Зараз вже їду на зйомки "Маски". Сьогодні у мене буде гіперсексуальний образ", - лукаво повідомила виконавиця.

Нагадаємо, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.

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