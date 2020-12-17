Популярная певица Ольга Полякова показала, как прихорашивается для шоу

Знаменитость раскрыла, что помогает ей сохранять молодой и привлекательный вид без пластических операций, передает Politeka.net. Красотка посвятила этой теме несколько роликов в сториз "Инстаграм".

Ольга Полякова отправилась в салон красоты, где разделась до бюстгальтера и расположилась в кресле с прической-пучком. Пока ей делали процедуру, артистка обратилась к своим поклонникам и развеяла мифы о своей красоте.

"Сегодня у нас "Маска". Чтобы вы опять мне писали, что я сделала себе 558 пластических операций, я опять в салоне. Чтобы потом ваши умы теребить. Так вы меня завалили уже вопросами, что я делаю - это RF-лифтинг 3D. Тот самый, который делают в Америке все звезды, всякие Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес. Поэтому я тоже его делаю и вам, девченки, советую", - отметила Полякова.

Позднее знаменитость опубликовала видеоролики из машины по дороге на очередное шоу. Королева Ночи предстала в скромном сером свитере, однако пообещала незабываемое зрелище в студии. Вероятно, наряд Ольги будет смотреть еще эффектнее из-за контраста.

"Мое лицо после процедурок, идеальный контур. Сделала маску, сделала RF-лифтинг. Сейчас уже еду на съемки "Маски". Сегодня у меня будет гиперсексуальный образ", - лукаво сообщила исполнительница.

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