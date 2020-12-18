У православній церкві 20 грудня вшановується пам'ять святого Амвросія Медіоланського



Амвросій боровся з інакомисленням і язичництвом. Протягом життя він здійснив велику кількість чудес за допомогою молитви.

На Амвросія молоді дівчата за традицією займалися підготовкою приданого-шили, в'язали, вишивали.

За народними повір'ями 20 грудня злі духи могли нашкодити людині під час сну. Тому було прийнято міняти в ліжку верх і низ, а також ховатися з головою.

Що потрібно робити в день святого Амвросія

Особливих заборон в цей день немає. Навпаки, в це свято не тільки можна, але і потрібно працювати. Особливо варто віддати перевагу рукоділлю, в'язання та шиття.

День святого Амвросія є сприятливим для молодих дівчат, особливо удачу обіцяє тим, що буде займатися ручною роботою.

Вважалося, що, якщо дівчина пряде або шиє в день, то вона зшиває свою долю. Саме тому перш ніж взятися за роботу, необхідно прочитати молитву святому і звернутися до нього з найважливішими проханнями.

Народні прикмети

Якщо на Амвросія йде дрібний і сухий сніг, влітку буде посуха.

Безхмарне небо в цей день віщує сильні холоди.

Якщо сонце сідає в хмари, випаде сніг.

Традиції дня

У народі говорили:»Амвросій — свята відкинув". Після Миколая закінчувався цикл грудневих свят. Починали підготовку до Різдва, робили генеральне прибирання, прали, перевіряли соління, сушіння та інші зимові заготовки.



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