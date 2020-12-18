У православній церкві 20 грудня вшановується пам'ять святого Амвросія Медіоланського
Амвросій боровся з інакомисленням і язичництвом. Протягом життя він здійснив велику кількість чудес за допомогою молитви.
На Амвросія молоді дівчата за традицією займалися підготовкою приданого-шили, в'язали, вишивали.
За народними повір'ями 20 грудня злі духи могли нашкодити людині під час сну. Тому було прийнято міняти в ліжку верх і низ, а також ховатися з головою.
Що потрібно робити в день святого Амвросія
Розкута Джолі вразила формами в чорній білизні на яхті: "Потрібен вогнегасник"
Нікітюк відповіла оскаженілому Євгену Кошовому, що відбувається в "Квартал 95": "Сволота!"
Змучений розлученням Володимир Остапчук розкрив сумні подробиці про екс-дружину: "Це на роки"
51-річна Лопес забула про пристойності під час танцю в міні-сукні: "Дострибалася, видно все"
Особливих заборон в цей день немає. Навпаки, в це свято не тільки можна, але і потрібно працювати. Особливо варто віддати перевагу рукоділлю, в'язання та шиття.
День святого Амвросія є сприятливим для молодих дівчат, особливо удачу обіцяє тим, що буде займатися ручною роботою.
Вважалося, що, якщо дівчина пряде або шиє в день, то вона зшиває свою долю. Саме тому перш ніж взятися за роботу, необхідно прочитати молитву святому і звернутися до нього з найважливішими проханнями.
Народні прикмети
Якщо на Амвросія йде дрібний і сухий сніг, влітку буде посуха.
Безхмарне небо в цей день віщує сильні холоди.
Якщо сонце сідає в хмари, випаде сніг.
Традиції дня
У народі говорили:»Амвросій — свята відкинув". Після Миколая закінчувався цикл грудневих свят. Починали підготовку до Різдва, робили генеральне прибирання, прали, перевіряли соління, сушіння та інші зимові заготовки.
Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що погода не пощадить українців на День святого Миколая.